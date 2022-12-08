Чаще всего южноуральцы на работе нуждаются в обезболивающих и успокоительных

Лишь треть работодателей на Урале с пониманием относятся к ссылкам сотрудников на плохое самочувствие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь в 37% уральских компаний с пониманием относятся к просьбам сотрудников уйти пораньше из-за плохого самочувствия. Об этом говорят результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и интернет-аптеки СБЕР ЕАПТЕКА.

37% трудоустроенных жителей Уральского федерального округа рассказали, что их работодатель с пониманием относится к просьбам уйти пораньше из-за плохого самочувствия и всегда отпускает без вопросов и требований. Еще 21% опрошенных отметили, что их отпускают только с условием дальнейшем отработки пропущенного времени.

33% работников говорят, что это зависит от ситуации, и иногда руководство не разрешает отпроситься по состоянию здоровья. 9% признались, что в их компании работников никогда не отпускают пораньше из-за плохого самочувствия.

Чаще всего во время работы у уральцев возникает потребность в обезболивающем (57%), а также успокоительных (34%), жаропонижающих (24%) и антибактериальных (19%) препаратах. Кроме того, периодически уральцам во время работы требуются капли для глаз, средства от тошноты и отравления (по 18%), антигистаминные и противовоспалительные препараты (по 13%), мази от растяжений и травм (10%).

При этом все необходимое в аптечке на работе, по признанию уральцев, можно найти лишь в половине случаев. В 24% компаний работодатель обновляет аптечку один-два раза в месяц, в 12% – иногда, по напоминанию, в 12% это делают сами сотрудники. Еще 5% опрошенных сообщили, у них в аптечке на работе лежат просроченные лекарства, столько же признались, что у них аптечки вообще нет. Остальные затруднились ответить.

Говоря о том, как работодатель заботится о здоровье сотрудников, 31% трудоустроенных жителей УрФО рассказали, что у них есть ДМС, 27% – что есть дополнительные дни отпуска, 25% могут взять выходной для прохождения диспансеризации. 10% респондентов сообщили, что компания предоставляет материальную помощь в критических для здоровья ситуациях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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