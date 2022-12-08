В Челябинской области младенец упал на бетонный пол. Ребенок в тяжелом состоянии

Нетрезвая жительница Южного Урала уронила пятимесячного ребенка на бетонный пол.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в частном доме в Катав-Ивановске.

34-летняя женщина употребляла спиртное, когда закапризничал ее пятилетний сын. Чтобы успокоить ребенка, нетрезвая мамаша взяла его на руки, но оказалась не в состоянии удержать его.

Младенец упал на бетонный пол. К месту ЧП вызвали скорую медицинскую помощь, и ребенка увезли в больницу. В медицинском учреждении у него обнаружили перелом свода черепа. В настоящее время малыш в тяжелом состоянии остается в медицинском учреждении.

Известно, что женщина находится под наблюдением органов ПДН, ей установлена инвалидность.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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