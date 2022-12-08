Альфа-банк накажут за немногословность

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу Альфа-банка на экране банкомата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба предписала прекратить распространение рекламы без указания существенных для потребителей условий данной услуги. Речь идет о рекламе накопительного счета кредитного учреждения.

«В рекламном предложении на экране банкомата содержалась информация о процентной ставке по накопительному Альфа-счету в размере 20%, – уточнили представители ведомства. – При этом иные условия, влияющие на изменение размера данной процентной ставки и периоде ее действия, в рекламе отсутствовали».

Банкомат расположен в ТРК «Родник» в Челябинске. Немногословную рекламу заметили посетители комплекса, сообщив об этом в УФАС.

За нарушение требований закона о рекламе банк будет привлечен к административной ответственности, заявили представители службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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