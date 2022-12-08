В Миассе отремонтированный год назад ДК покрылся плесенью

Недавно отремонтированный ДК в миасском поселке протекает и тонет в штукатурке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Миасса возмутило состояние дворца культуры «Динамо», отремонтированного год назад. Об этом они сообщили в паблике «Текслер, помоги».

«Ширму сделали, а внутри гнилье! – возмутились миасцы. – Сколько было новостей насчет того как красиво сделали ДК «Динамо», помню даже администрация Миасса и Тонких (глава города – НД) в новостях мелькали... И что в итоге мы имеем – фасад сделали красиво! Да только внутри все бежит и сыпется! Дети занимаются при таких вот условиях, дышать плесенью! Получается, что Администрации плевать на детей и работников ДК?"

По словам горожан, приложивших к посту фотографии помещений ДК, ремонт в котором закончился в 2021 году, снаружи здание, действительно, красиво. Но в помещениях полно плесени и сырости. «С весны крыша течет, зал закрыт», – пишут они.

В мэрии подтвердили: весной текущего года, действительно, произошла протечка кровли. Причиной стало таяние снега, обильно выпавшего в течение прошлой зимы. Ремонт кровли запланирован на следующий год, деньги на него в бюджете выделены. Кроме того, местные власти направили заявку на финансирование других работ из бюджета региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»