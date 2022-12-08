«Трактор» не смог остановить «Автомобилист»

Челябинск «Трактор» не смог противостоять «Автомобилисту» в Екатеринбурге – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский клуб все еще не может вынырнуть со дна турнирной таблицы, и встреча с лидером Восточной конференции оказалась не тем матчем, который мог бы вдохновить черно-белых.

Хотя именно гости открыли счет: на 10-й минуте встречи Алексей Бывальцев с толком распорядился шайбой, полученной от Антона Бурдасова, и вывел «Трактор» вперед – 1:0.

Но на последней минуте периода Джесси Блэкер сравнял счет.

Окончательно все было решено уже на 27-й минуте матча. Точку поставил екатеринбуржец Ефим Гуркин – 2:1, пятая победа «Автомобилиста», сохраняющего первое место в турнирной таблице Востока.

«Трактор» остается десятым на Востоке. Следующий матч челябинцы проведут 19 декабря в Челябинске, где встретятся с «Сибирью».

Челябинск, Виктор Елисеев

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