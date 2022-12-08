Население Челябинска сокращается, власти довольны результатом

Власти Челябинска прогнозируют существенное сокращение населения и одновременно уверены в том, что город становится привлекательнее для жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году численность постоянного населения в Челябинске сократиться на семь тысяч человек. Такие данные привели в ходе публичных слушаний авторы проекта городского бюджета на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы.

Так, если в 2021 году в областном центре постоянно жили 1 миллион 183 тысячи человек, то по итогам 2022-го чиновники считают, что население города не будет превышать 1 миллиона 176 тысяч.

Не ожидают чиновники роста и в следующие два года. В 2023 году прогнозируется снижение численности еще на 6 тысяч человек, в 2024 году город потеряет 5 тысяч человек. Население сократится до 1 миллиона 159 тысяч человек.

Интересно, что региональные показатели миграции в 2022 году, скорее, стагнируют. Так, по данным Челябинскстата, за январь-сентябрь текущего года в другие регионы России выехали безвозвратно всего 1 тысяча 4 человека (против 3,7 тысячи человек в течение первых девяти месяцев 2021 года). Миграция из стран СНГ сократилась в десять раз – 548 человек против 5,4 тысячи человек, а с учетом оттока в дальнее зарубежье прирост составил 401 человека.

Естественные показатели оптимизмом не блещут: за счет сокращения рождаемости и роста смертности регион за январь-сентябрь 2022 года недосчитался 8,5 тысяч человек. Но вряд ли реже рожать и чаще умирать стали исключительно жители областного центра. Так что сокращение числа горожан может свидетельствовать лишь о продолжающемся бегстве челябинцев из города.

Особенно занятно на этом фоне выглядит уверенность спикера Челябинской городской думы Андрея Шмидта в том, что столица Южного Урала все больше и больше становится центром притяжения.

«Город становится привлекательным с точки зрения жизни в Челябинске, – заявил парламентарий. – Программы социальные и экологические работают, та стратегия, которую мы приняли два года назад, дает свой результат. Это улучшение внешнего вида города, вы видите большое количество парков, скверов, бульваров, внутригородских территорий, стадионов, спортивных комплексов, социальных объектов. Это дает свой результат и динамика численности населения улучшается».

Однако цифры говорят о другом: динамика не улучшается, а ухудшается. Это может значить лишь одно из двух: либо спикер гордумы вообще не владеет ситуацией, либо для городских властей чем меньше население, тем лучше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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