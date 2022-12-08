«Металлург» уступил аутсайдеру Востока

Магнитогорский «Металлург» в Нижнекамске проиграл «Нефтехимику» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Нижнекамске «Магнитка» встречалась с «Нефтехимиком», занимающим последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Матч гости начали бодро, и первыми сумели открыть счет: на 14-й минуте встречи это сделал Брендан Лайпсик с помощью Филиппа Майе и Григория Дронова.

Однако во втором периоде игра магнитогорцев разладилась. На 23-й минуте форвард хозяев Илья Федотов сравнивает счет – 1:1. На 36-й минуте матча Булат Шафигуллин выводит «Нефтехимик» вперед. А на последней минуте второго периода все тот же Илья Федотов делает счет 3:1. В итоге Василия Кошечкина в воротах магнитогорцев сменяет Эдди Паскуале.

Впрочем, кардинальных изменений решение тренерского штаба «Металурга» не приносит. Лишь за две с небольшим минуты Филипп Майе сокращает счет – 2:3. Это все, что смог сделать южноуральский клуб.

«Металлург» терпит третье поражение подряд. 19 декабря в на домашней арене клуб сыграет с хабаровским «Амуром».

Челябинск, Виктор Елисеев

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