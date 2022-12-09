Южный Урал готовится к эпидемии гриппа

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале еженедельно финсируется более 40 тысяч заболевших РВИ и гриппом. Об этом сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

«Цифра говорит о входе региона в стадию неблагополучия», – отметила чиновница.

При этом заболеваемость продолжает расти. Если ситуация не изменится, в медицинских учреждениях области готовы развернуть дополнительно 397 коек для пациентов с ОРВИ. Вакцинация южноуральцев продолжается, но пока число вакцинированных не дотягивает и до половины (49,7%).

Напомним, с 7 декабря в Челябинской области объявлен карантин по ОРВИ и гриппу. Особенные опасения у медиков вызывает резкий рост заболеваемости гриппом А(H1N1), известным также как свиной грипп. Только за минувшую неделю в Челябинской области лабораторно подтверждены 7 диагнозов (всего с началом волны заболеваемости – 20).

На прошлой неделе число случаев ОРВИ выросло на 27,6%. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается рост уровня заболеваемости во всех возрастных группах, в том числе среди взрослого населения на 23,1%, детей школьного возраста – 25%, детей 3-6 лет – 15,2% и детей до 3 лет – 17,3%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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