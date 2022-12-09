В Карабаше нового мэра избрали без сюрпризов

Пост мэра Карабаша достался действующему градоначальнику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 декабря, депутаты городского собрания утвердили в должности мэра Карабаша Станислава Афанасенко.

До этого решения Афанасенко исполнял обязанности главы городской администрации.

В ходе голосования парламентариям предложили две кандидатуры: Станислава Афанасенко и безработного Вячеслава Коробейникова.

Напомним, пост главы Карабаша освободился в октябре текущего года, когда тогдашний мэр Олег Буданов ушел в отставку, перейдя на работу на автозавод «Урал». Врио главы Карабаша назначили Станислава Афанасенко. Как и Буданов, он – выходец из Миасса. Последнее время был заместителем генерального директора по взаимодействию с территориями АО «Карабашмедь».

Незадолго до ухода действовавшего градоначальника его назначили на должность вице-мэра Карабаша, курирующего финансы и вопросы экономики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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