В Карабаше нового мэра избрали без сюрпризов

Пост мэра Карабаша достался действующему градоначальнику.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 декабря, депутаты городского собрания утвердили в должности мэра Карабаша Станислава Афанасенко.
До этого решения Афанасенко исполнял обязанности главы городской администрации.
В ходе голосования парламентариям предложили две кандидатуры: Станислава Афанасенко и безработного Вячеслава Коробейникова.
Напомним, пост главы Карабаша освободился в октябре текущего года, когда тогдашний мэр Олег Буданов ушел в отставку, перейдя на работу на автозавод «Урал». Врио главы Карабаша назначили Станислава Афанасенко. Как и Буданов, он – выходец из Миасса. Последнее время был заместителем генерального директора по взаимодействию с территориями АО «Карабашмедь».
Незадолго до ухода действовавшего градоначальника его назначили на должность вице-мэра Карабаша, курирующего финансы и вопросы экономики.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube