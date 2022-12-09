российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 декабря 2022, 10:56 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Снос стены в челябинском общежитии закончился уголовным делом

Фото: сайт ЧРО ОНФ

История со золополучным общежитием в Челябинске перетекла в уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после демонтажа стены в общежитии в Челябинске, возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

Напомним, речь о здании общежития, располагающегося в Металлургическом районе по адресу: улица Мира, 102. Ранее его жители пожаловались на то, что дом разрушается. В прошлом году от него отказалась управляющая компания. Новую УК городские власти так и не смогли найти. В итоге десятки жильцов остались один на один с коммунальными проблемами: разрушающимся фасадом, текущими трубами, затопленными подвалами, неисправной проводкой, нашествием грызунов и насекомых, холодными батареями, плесенью, сыростью и промерзающими стенами в санузлах.

После того, как о проблемах стало известно общественникам и прессе, жильцам предложили переехать в квартиры маневренного фонда, а в здании начали работы, в ходе которых полностью разобрали одну из стен с первого по пятый этаж, причем к тому моменту переехать успели не все, утверждают горожане.

Ранее стало известно, что доследственную проверку взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. По итогам проверки возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следователи намерены дать оценку действиям администрации города и управляющей компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,