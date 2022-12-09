Снос стены в челябинском общежитии закончился уголовным делом

История со золополучным общежитием в Челябинске перетекла в уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после демонтажа стены в общежитии в Челябинске, возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

Напомним, речь о здании общежития, располагающегося в Металлургическом районе по адресу: улица Мира, 102. Ранее его жители пожаловались на то, что дом разрушается. В прошлом году от него отказалась управляющая компания. Новую УК городские власти так и не смогли найти. В итоге десятки жильцов остались один на один с коммунальными проблемами: разрушающимся фасадом, текущими трубами, затопленными подвалами, неисправной проводкой, нашествием грызунов и насекомых, холодными батареями, плесенью, сыростью и промерзающими стенами в санузлах.

После того, как о проблемах стало известно общественникам и прессе, жильцам предложили переехать в квартиры маневренного фонда, а в здании начали работы, в ходе которых полностью разобрали одну из стен с первого по пятый этаж, причем к тому моменту переехать успели не все, утверждают горожане.

Ранее стало известно, что доследственную проверку взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. По итогам проверки возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следователи намерены дать оценку действиям администрации города и управляющей компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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