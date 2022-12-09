Челябинцу, переехавшему оперативника ГУФСИН, вынесли приговор

В Челябинске огласили приговор горожанину, сбившему на авто офицера ГУФСИН.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал 41-летнего южноуральца виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В августе 2021 года мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков, однако скрылся от правосудия и был объявлен в розыск. В феврале 2022 года у одного из домов по улице Агалакова его пытались задержать. Однако, управляя автомобилем, он сбил оперуполномоченного отдела розыска ГУФСИН России по Челябинской области и с места преступления скрылся. В результате сотрудник службы исполнения наказаний получил перелом тазобедренного сустава.

В ходе судебных заседаний южноуралец полностью признал вину и согласился возместить моральный вред.

Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«При постановлении приговора с осужденного в пользу потерпевшего взыскано в счет возмещения морального вреда и причиненного материального ущерба 650 тысяч рублей, арестованный автомобиль «Митсубиси Лансер» обращен в счет возмещения ущерба потерпевшему», – уточнили в надзорном ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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