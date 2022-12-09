Участник сговора на торгах для пожарных не смог оспорить двухмиллионный штраф

Кассация подтвердила штраф в 2 миллиона рублей, выписанный участнику сговора на торгах по сборным зданиям южноуральскими антимонопольщиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правомерность постановления надзорного органа. Ранее позицию антимонопольного ведомства поддержали суды двух инстанций.

Напомним, в конце 2020 года антимонопольное ведомство приняло решение привлечь к ответственность за антиконкурентное соглашение компании «Эко Евразия» и «ЛигаСтрой».

По данным Челябинского УФАС, в 2018-2019 годах фирмы заключили сговор о совместном участии в торгах на поставку зданий сборно-разборного типа под размещение пожарных частей. В пяти аукционах они либо подавали единственную заявку (другая компания воздерживалась от подачи ценового предложения), либо создавали только видимость конкурентной борьбы. В итоге стоимость контрактов снижалась максимум на 1% от первоначальной цены, а часть из них заключили по максимальой стоимости.

В ходе антимонопольного расследования выяснилось, что между фирмами поддерживаются устойчивые финансовые связи, они пользуются одной инфраструктурой, а в штате компаний работают одни и те же люди. В итоге ООО «Эко Евразия» оштрафовали на 2 миллиона рублей, ООО «ЛигаСтрой» – на 421 тысячу рублей.

И хотя штраф «Эко Евразия» выплатила еще в сентябре этого года, компания до последнего пыталась оспорить постановление УФАС. Однако и ее кассационную жалобу суд отклонил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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