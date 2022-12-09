«Трактор» отдал Евгения Кулика в «Амур»

ХК «Трактор» избавился от Евгения Кулика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», защитника челябинского клуба Евгения Кулика обменяли на хоккеиста хабаровского «Амура» Вадима Перескокова переходит в «Трактор».

«Евгений Кулик пополнил в состав «Трактора» в межсезонье-2021. За «черно-белых» провел 76 матчей и набрал 9 (1+8) очков. В прошлом сезоне защитник с челябинской командой стал бронзовым призером Чемпионата КХЛ 2021/2022», – напомнили в клубе.

Стоит отметить, что в текущем сезоне хоккеист играл крайне неудачно, и пришел к настоящему времени с показателем "-7». Интересно, что в одном из последних матчей с «Амуром» именно Кулик был виновником одной из пропущенных челябинцами шайб.

Впрочем, Вадим Перескоков, на которого обменяли Кулика, не задержался в «Тракторе». Сегодня же, 9 декабря, с ним расторгли контракт. Об этом сообщает телеграм-канал клуба. Болельщики, узнавшие о развитии событий, предположили, что на ход с «обменом» руководство ХК могло пойти, так как компенсация за расторжение контракта с Перескоковым будет меньше.

Между тем, «Трактор» может покинуть еще один хоккеист – Сергей Шумаков. Об этом заявил агент форварда челябинского клуба Шуми Бабаев. По словам менеджера, хоккеист не считает, что его в достаточной мере задействуют в игре. Так что не исключено, что уже в ближайшее время Шумаков может покинуть команду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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