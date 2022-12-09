В Миассе отменили детское шоу, на которое пожаловались родители

После жалоб активистов в Миассе отменили шоу с героями из «ужастиков».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ДК Автомобилестроителей заявили об отмене «Мистик-шоу» для детей, на который жаловались в прокуратуру члены общественной организации «Совета родителей». Об этом пишет телеграм-канал «Миасский пломбир».

Показ реалити-шоу должен был состояться в предстоящее воскресенье, 11 декабря. Часть персонажей взяли из популярных компьютерных хоррор-игр. Вместе с ними юным участникам предлагалось решать головоломки, чтобы «победить зло».

Это не понравилось активистам из организации «Совет родителей». Они и обратились в прокурору Челябинской области Карену Габриеляну с просьбой помочь запретить его проведение.

«Герои из кошмаров не могут положительно влиять на детскую психику, происходит смешивание представлений о добре и зле», – заявили авторы обращения.

В итоге руководство ДК решило отказаться от шоу. Билеты (стоимость на них варьировалась в пределах 500-1500 рублей) на него можно сдать в кассе учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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