Челябинцам предложили выбрать, где благоустраивать, а где – нет

В Челябинске стартовало онлайн-голосование за проекты инициативного бюджетирования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, всего властям города и внутригородских районов от жителей и инициативных групп поступило 180 проектов. Те из них, которые получат наибольшую поддержку, будут реализованы в следующем году.

В основном, речь идет о благоустройстве придомовых территорий и ремонт внутриквартальных проездов. Новый сквер предлагается разбить лишь один – в Курчатовском районе областного центра, в пределах улиц Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Бейвеля. Поблизости может появиться экологическая тропа.

Кроме того, по традиции в списке инициатив – проекты, которые, по идее, должны бы финансироваться в рамках расходов на содержание образовательных учреждений. Так, среди предложений капитальный ремонт спортивных площадок и благоустройство территории лицея №148, школы №153 и ряда других школ, ремонт бассейна в детском саду №378.

А еще горожанам предлагают решить, нужно ли тратиться, например, на освещение территории школы №103 в Металлургическом районе.

Принять участие в голосовании можно на «Платформе обратной связи» в период с 9 до 18 декабря. Для этого необходима учетная запись портала «Госуслуги».

Голосовать могут жители Челябинска, достигшие 16-летнего возраста. Каждый участник голосования может поддержать любое количество проектов в районе своего проживания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»