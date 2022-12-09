На Урале новостройку с жильцами грозят отключить от электричества

В пригороде Челябинска несколько сотен квартир могут остаться без электроснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крайне сложной ситуации оказались жители дома №28 по Коммунистическому проспекту в Копейске. Об этом они рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«В Копейске дольщикам сданного в эксплуатацию долгостроя обещают отключить свет, – рассказали копейчане. – Сейчас у дома долг перед ресурсниками. Если он не будет погашен, то отключат электроэнергию. При этом долг только растет. Погасить его сами жители не могут, так как не имеют права заключать прямые договоры с ООО «Уралэнергосбыт» до момента присоединения к сетям. До тех пор и тарификация по дому идет как для застройщика: в два раза дороже, чем для обычных потребителей электроэнергии».

На присоединение к сетям необходимо почти 1,7 миллиона рублей. Эту сумму должен был оплатить ресурсникам инвестор, который взял проблемный дом на «достройку». Тем не менее, перевод денег с начала года до сих пор так и не состоялся, сетуют авторы обращения.

«В проблемной высотке 267 квартир, пока жильцы заселили не более 30 из них. Это те, кто успел сделать ремонт до холодов. Сейчас проводить работы в здании невозможно – стены не просыхают. В ряде квартир температура не поднимается выше 17 градусов тепла. Есть такие, где она держится в районе +10. Это связано с проблемами с отоплением. Те, кто заехал, мерзнут от холода», – жалуются южноуральцы.

Каким образом застройщику удалось сдать в эксплуатацию здание, не проведя технологического присоединения, загадка. В мэрии пока разводят руками: пакет документов был предоставлен полный, а полномочий по оценке технического состояния жилья у городских властей нет. Ситуация крайне беспокоит администрацию города.

Пока энергетики удовлетворились обещанием закрыть долги, которое получили с гарантийным письмом от первого застройщика, с которым и заключался договор об электроснабжении (правда, строительная компания проходит через банкротство). Однако даже после этого проблема окончательно решена не будет: дом до сих пор запитан по временной схеме, предупреждают поставщики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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