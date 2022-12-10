В октябре в России резко выросло число заключенных браков

В октябре 2022 года число заключенных браков в России выросло на 54% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», октябрь в России издавна считался свадебным месяцем: поскольку до конца XIX века страна была в основном аграрной, в большинстве регионов свадьбы предпочитали играть после уборки урожая. За прошедшие 150 лет много изменилось, но часть традиций осталась, и октябрь по-прежнему считается одним из наиболее удачных месяцев для заключения брака – число вновь созданных семей в октябре, как правило, выше, чем в другие месяцы года.

Однако октябрь 2022-го побил все рекорды. По данным Росстата в этом месяце было зарегистрировано 127 тысяч 250 браков против 82 тысяч 679 в предыдущем году.

Столь значительный рост, в первую очередь, связывают с тем, что мобилизованным разрешили заключать брак в день обращения.

При этом по регионам фиксируется неравномерный рост. Так, в Москве в октябре было создано на 40% семей больше, чем в октябре предыдущего года. А всего год к году рост составил 9%. В Челябинской области – 7%. В Крыму и Севастополе пока опубликовали статистику только за январь -сентябрь, но и там отмечается рост – соответственно 1% и 1,7%.

В Саратовской области призванные в ряды ВС Российской Федерации в рамках частичной мобилизации заключили более 1,2 тысячи браков.

Москва, Игорь Юров

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