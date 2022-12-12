В нацпарках Южного Урала вновь вырастет стимость посещения – и существенно

Стоимость посещения национальных парков «Таганай» и «Зигальга» поднимают на четверть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 31 декабря текущего года плата за вход в нацпарки составит 200 рублей. Об этом представители особо охраняемых территорий сообщают на страницах учреждений в социальных сетях.

Увеличение стимости, отмечается в телеграм-канале нацпарка «Таганай», связано «с повышением федерального прожиточного минимум для трудоспособного населения».

Отметим, прожиточный минимум трудоспособного населения в 2023 году составит 15 тысяч 669 рублей. Согласно Правилам определения платы за посещение ООПТ (сейчас речь о парках федерального значения) для тех, кто не живет населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, для она должна составлять не менее 1% от прожиточного минимума трудоспособного населения.

От платы по-прежнему освобождаются дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры и ряд других категорий. Кроме того, нацпарк «Таганай» могут бесплатно посещать жители Златоуста и поселка Магнитка, «Зигальгу» – жители Катав- Ивановского район. Полный список льготных категорий есть на сайте национального парка «Таганай».

Ранее стоимость посещений «Таганая» и «Зигальги» менялась 1 сентября нынешнего года, сейчас она составляет 160 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»