10-летний челябинец с ОРВИ умер по дороге в больницу

В Челябинске школьник умер по дороге в медицинское учреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшие выходные. Информация об этом появилась в социальных сетях.
По словам горожан, ученик третьего класса одной из челябинских школ почувствовал себя плохо во второй половине недели. Врачи поставили ему диагноз ОРВИ. В выходные состояние мальчика резко ухудшилось, и мать решила отвезти его в больницу.
Женщину с ребенком забрало вызванное горожанкой такси. Однако до лечебного учреждения они дохать не успели: ребенок умер прямо в машине.
В настоящее время выясняются подробности трагедии и причина смерти школьника.
Челябинск, Виктор Елисеев
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