10-летний челябинец с ОРВИ умер по дороге в больницу

В Челябинске школьник умер по дороге в медицинское учреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшие выходные. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По словам горожан, ученик третьего класса одной из челябинских школ почувствовал себя плохо во второй половине недели. Врачи поставили ему диагноз ОРВИ. В выходные состояние мальчика резко ухудшилось, и мать решила отвезти его в больницу.

Женщину с ребенком забрало вызванное горожанкой такси. Однако до лечебного учреждения они дохать не успели: ребенок умер прямо в машине.

В настоящее время выясняются подробности трагедии и причина смерти школьника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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