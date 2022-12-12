Девелоперы начали приобретать торговые центры под жилье

Девелоперы начали приобретать торговые центры для стройки жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве за последние 2 года в собственность застройщиков перешли 10 ТЦ. Интерес, в первую очередь, представляют здания, построенные в 90-ые годы прошлого века и в начале нулевых – как неоткрывшиеся или уже закрывшиеся, так и действующие, но не привлекающие большой трафик. Поскольку для арендаторов они не представляют интереса, продаются здания сравнительно недорого.

Пока интерес к ТРЦ проявляют, в основном, в Москве и Санкт-Петербурге, в регионах подобную практику еще трудно назвать тенденцией. Но и там уже обсуждаются вопросы перепрофилирования ТРК, не пользующихся спросом, либо устаревших как по внешнему виду, так и по наполнению.

В первую очередь, рассматриваются варианты жилой застройки. Однако ситуация неоднозначная.

«Реконструкция ТЦ под жилье – практически нереализуемое решение. Это принципиально отличающийся формат зданий с иной логикой проектирования и строительными нормами, – цитируют «Известия» коммерческого директора ГК «ПСК» Сергея Софронова – Снос старого и строительство нового здания гораздо перспективнее». Этот вариант кажется наиболее перспективным, тем более что земли под жилую застройку в мегаполисах почти не осталось.

Однако, по мнению других экспертов, проекты сноса ТЦ и стройки на его месте новых зданий могут быть более затратными, чем возведение жилого комплекса с нуля. И в этом случае есть смысл перепрофилировать уже имеющиеся корпуса.

Предлагается размещать в устаревших ТЦ выставочные, культурные или медицинские центры, учебные заведения, катки, спортивные клубы и даже определенные социальные учреждения.

Еще одно предложение – хостелы, тем более что теперь им нельзя находиться в жилых домах. Как вариант – отели, но это будет возможно только при определенном расположении и подходящей конструкции здания.

Специалисты не исключают и переоборудование площадей в апартаменты. Например, сохранить на первых этаж коммерческую функцию в сочетании с общественными и социальными пространствами, а на более высоких разместить апарт-отели. Идеальными для такого «превращения» считаются ТЦ, спроектированные в виде длинного узкого объекта с окнами.

Эксперты отмечают: с развитием доставки и дарксторов вопрос использования ТЦ будет обостряться.

Москва, Игорь Юров

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