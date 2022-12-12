У руководителя аппарата южноуральского губернатора появился новый зам

В Челябинской области назначен новый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новым замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области стал Антон Артемов. Соответствующее постановление подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.

«Назначить Артемова Антона Викторовича заместителем руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», – гласит документ.

Ранее Артемов возглавлял экспертно-аналитическое управление областного правительства, заняв кресло руководителя в мае 2022 года. До этого чиновник был заместителем директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий», руководил входящим в структуру Ситуационным центром, а также занимал пост начальника отдела экспертно-аналитической работы управления общественных связей правительства области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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