В пригороде Челябинска замерзают жители элитных поселков

Жители Сосновского района просят помочь с догазификацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели поселков, располагающихся к западу от Челябинска, записали видеообращение в преддверии прямой линии губернатора Алексея Текслера, намеченной на 14 декабря. Запись появилась в пабликах Сосновского района.

По словам южноуральцев, жизнь в населенных пунктах, заявленных при застройке как элитные, превратилась для них в борьбу за выживание. Проблема в отстуствии газоснабжения.

«Напряжение в электросети у нас обычно находится на уровне 120-130 вольт, а в хорошие дни – 150. Это не позволяет нам отапливать в дома», – сетуют южноуральцы. Электросетевая компания обещает выполнить «некие мероприятия», но сроки из года в год переносятся, а проблема остается.

Впрочем, жители прекрасно понимают, что корень проблемы – в избыточном потреблении электроэнергии на обогрев домов: электрокотлы они вынуждены задействовать из-за отсутствия газа.

«В деревне Малиновка, которая застраивается гигантскими темпами, нет сетей, мощности ГРС не хватает. Это все несколько нелепо, согласитесь, в ситуации, когда россиян информируют каждый день о замерзающей без российского газа Европе. В очередной раз нам обещают догазифицировать наши населенные пункты в срок до 2027-2028 года, то есть через шесть лет. Хотя речь о строительстве трубопровода длиной 10-20 километров, что не очень глобально на фоне мегастроек, о которых рассказывает телевизор. «Северный поток – 2» длиной 1200 километров был построен всего за год», – отмечают жители Сосновского района.

Обращаясь к губернатору, южноуральцы просят ускорить процесс догазификации населенных пунктов. И сделать это в сроки, адекватные сложившейся аварийной ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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