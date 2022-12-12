В Троицке женщина едва не замерзла, застряв между стеной и шкафом

Жительница Троицка едва не погибла в завалах собственного хлама.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, спасатели Троицкого отряда областной ПСС в ходе вызова деблокировали и эвакуировали женщину, оказавшуюся в беспомощном состоянии в собственном доме.

«Опрятная, дисциплинированная и пунктуальная жительница Троицка не вышла утром на работу – коллеги забили тревогу и приехали к ней домой, но помочь оказались не в силах. Из-за высокой захламленности, они не могли ни войти в дом, ни найти среди вещей пропавшую сотрудницу», – уточнили представители учреждения.

Прибывшие к месту ЧП спасатели дежурной смены обследовали комнаты и обнаружили женщину зажатой между стеной и шкафом. Как смогла объяснить сама пострадавшая, в таком положении она находилась с прошлого дня и никак не могла выбраться самостоятельно.

Женщину вытащили из-за шкафа, на мягких носилках эвакуировали из дома, с признаками переохлаждения и продолжительного нарушения кровоснабжения конечностей передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас помощь пострадавшей оказывают в стационаре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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