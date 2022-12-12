В Чебаркуле арестовали горе-мать, избившую младенца и швырнувшую его на пол

В Челябинской области местной жительнице предъявлено обвинение в покушении на убийство сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по версии следствия, жительница Чебаркуля несколько раз ударила 11-месячного сына и бросила его на пол. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы.

Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Она заключена под стражу.

Также возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В ходе его расследования устанавливаются сотрудники органов опеки и попечительства, в чьи должностные обязанности входил контроль за этой семьей.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области взяли расследование уголовных дел на контроль. По информации надзорного ведомства, ЧП произошло в больнице, где мать с ребенком были на лечении. Кроме того, установлено, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и причинение ребенку побоев, в суде в отношении нее рассматривается уголовное дело по статье 116.1 УК РФ, однако органы опеки не изъяли ребенка из семьи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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