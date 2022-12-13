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Вторник, 13 декабря 2022, 09:26 мск

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Карантин добрался до челябинского зоопарка: закрыли зал приматов

В челябинскорке «царство обезьян» закрыли на карантин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского зоопарка, зал приматов временно закрыт для посещения.

«В городе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу, а большинство наших обезьян восприимчивы к вирусам человека. Чтобы оградить животных от заражения, мы закрываем экспозицию на карантин. Надеемся на ваше понимание», – заявили представители учреждения.

Напомним, с 7 декабря, согласно решению главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова, в регионе действуют карантинные мероприятия по ОРВИ и гриппу. На протяжении нескольких недель эпидемиологическая обстановка в области ухудшается. В последнюю неделю увеличилось число подтверждений заражения свиным гриппом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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