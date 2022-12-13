В Челябинской области коммунальщики после ремонта в жилом доме срезали новые батареи

В Октябрьском районе директора управляющей компании наказали за самоуправство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Октябрьского района после жалобы жителя села Каракульское провело проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что в доме №11 по улице Восточной села Каракульское после проведения капитального ремонта внутридомовой системы отопления директор МУП «Каракульский жилкомсервис» приказал демонтировать новые радиаторы системы отопления из нежилых квартир. Сделать это коммунальщик решил, чтобы батареи не украли.

В результате накануне отопительного периода эффективность подачи теплоносителя в системе отопления многоквартирного дома оказалась снижена.

По итогам проверки у директора обслуживающей организации потребовали немедленно вернуть радиаторы на место, а также объявили предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при обеспечении жителей дома коммунальной услугой.

Кроме того, в отношении топ-менеджера возбуждено административное дело о самоуправстве, по результатам рассмотрения которого его приговорили к уплате штрафа.

В настоящее время выявленные нарушения устранены, целостность внутридомовой системы отопления восстановлена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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