В Челябинске огласили приговор руководителям «пирамиды», проглотившей больше 100 миллионов рублей

В Челябинске осуждены руководители кредитного кооператива, похитившие у клиентов свыше 104 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал двух жителей Санкт-Петербурга виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

В 2012-2015 годах питерцы возглавляли кредитно-потребительский кооператив «Кредитное Содружество», привлекая средства по договорам паевых взносов. Создавая видимость коммерчески успешной инвестиционной деятельности, они обещали выплатить от 27% до 50% годовых за порученные им деньги. Для сбора средств аферисты использовали филиалы, открытые в Челябинске и Магнитогорске.

Действуя по принципу «финансовой пирамиды», организаторы частично выплачивали участникам кооператива обещанный доход за счет вновь поступающих средств от других пайщиков. Однако продолжалось это относительно недолго.

В конечном счете, 375 южноуральцев потеряли более 104 миллионов рублей, которые злоумышленники присвоили себе, а также потратили на обеспечение деятельности «пирамиды».

Суд приговорил «финансистов» к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждого. Они также лишены права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств физических и юридических лиц, сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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