Власти Троицка отказались ремонтировать разваливающуюся школу

В Челябинской области через суд пытаются заставить чиновников отремонтировать школу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка провело проверку после того, как о ненадлежащем содержании здания местной школы родители учеников рассказали в социальных сетях.
В ходе проверки в спортивном зале, буфете, на лестничном марше здания образовательного учреждения были обнаружены следы протекания. Кроме того, навес над входной группой разрушался, а напольное покрытие в спортзале требовало замены.
По итогам мероприятий прокурор внес главе города представление об устранении нарушений законодательства, однако власти ограничились лишь частичным ремонтом крыши.
В этой связи глава надзорного ведомства обратился в суд с требованием к образовательной организации произвести ремонт в МБОУ «СОШ №9» и его структурном подразделении – детском саду, а также провести обследование технического состояния здания с привлечением специализированной организации.
Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube