Власти Троицка отказались ремонтировать разваливающуюся школу

В Челябинской области через суд пытаются заставить чиновников отремонтировать школу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка провело проверку после того, как о ненадлежащем содержании здания местной школы родители учеников рассказали в социальных сетях.

В ходе проверки в спортивном зале, буфете, на лестничном марше здания образовательного учреждения были обнаружены следы протекания. Кроме того, навес над входной группой разрушался, а напольное покрытие в спортзале требовало замены.

По итогам мероприятий прокурор внес главе города представление об устранении нарушений законодательства, однако власти ограничились лишь частичным ремонтом крыши.

В этой связи глава надзорного ведомства обратился в суд с требованием к образовательной организации произвести ремонт в МБОУ «СОШ №9» и его структурном подразделении – детском саду, а также провести обследование технического состояния здания с привлечением специализированной организации.

Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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