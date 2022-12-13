На Южном Урале вдвое превышен эпидемический порог по ОРВИ

В Челябинской области продолжает ухудшаться ситуация с распросранением ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотреднадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на Южном Урале оценивается как неблагополучная.

За 50 неделю 2022 года зарегистрировано 172,2 случая на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 31,9%. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается рост уровня заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, в том числе среди взрослого населения на 37,5%, школьников – 14%, детей 3-6 лет – 18,3% и детей до 3 лет – 10,7%.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога в 2 раза, в том числе среди взрослого населения в 2,5 раза, детей школьного возраста в 1,8 раза, детей 3-6 лет в 1,4 раза, детей до 3 лет в 1,3 раза.

По данным лабораторного мониторинга за прошедшую неделю, до 41% заболеваний ОРВИ могут быть спровоцированы вирусами гриппа. При этом 88% в структуре выявленных вирусов составляют случаи гриппа А (H1N1)/pdm (или свиного гриппа). Также в циркуляции активно выявляются метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, возбудители парагриппа, риновирусной, РС-инфекции, бокавирусной и Covid-19.

По состоянию на 12 декабря образовательный процесс приостановлен в 242 классах 63 школ, полностью приостановили образовательный процесс в 5 общеобразовательных организаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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