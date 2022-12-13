В Челябинской области ищут доноров

В преддверии новогодних каникул на Южном Урале ищут доноров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, медицинские учреждения региона нуждаются в донорах 1, 2 и 3 групп крови, особенно с отрицательным резус-фактором.

«В преддверии новогодних выходных наша Станция пополняет запасы компонентов крови. Мы приглашаем как постоянных доноров, так и людей, которые никогда не сдавали кровь, или делали это ранее. Присоединяйтесь к доброму делу!" – обратились к южноуральцам представители Челябинской областной станции переливания крови.

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет.

За 48 часов до донации нужно исключить: жирную и острую пищу, спиртные напитки, в том числе пиво. Накануне вечером можно легко поужинать, утром ограничиться сладким чаем с хлебом.

Адреса отделений Челябинской областной станции переливания крови:

Челябинск: ул. Воровского, 68, +7 (351) 232-78-89;

Магнитогорск: пр-т К.Маркса, 160, +7 (3519) 34-52-13;

Златоуст: пр-т Гагарина, 8 линия, 4, +7 (3513) 65-32-33;

Миасс: пр-т Автозаводцев, 36, +7 (3513) 57-07-95;

Сатка: ул. Куйбышева, 15, +7 (3516) 13-33-44;

Южноуральск: ул. Строителей, 21, +7 (951) 789-97-03.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»