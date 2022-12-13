«Курсы финансовой грамотности» стоили озерчанке 1,2 миллиона рублей

Мошенники обокрали домохозяйку из Озерска под предлогом обучения финансовой грамотности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 51-летняя жительница Озерска обратилась в полицию, лишившись более 1,2 миллиона рублей.

Она рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина и предложил пройти бесплатное обучение финансовой грамотности по некой государственной программе. «Находясь в трудном финансовом положении, женщина согласилась пройти курсы для того, чтобы потом повысить свой уровень дохода», – рассказали представители силового ведомства.

В процессе 10-дневного «обучения» через приложение куратор рассказал ей о платформе для инвестирования и убедил вложить туда деньги. По совету мошенников озерчанка оформила в разных банках пять кредитов на крупные суммы якобы на ремонт квартиры и в течение пяти месяцев перечисляла их на счета, указанные аферистами. Общая сумма заимствований превысила 1,2 миллиона рублей.

Спустя некоторое время «куратор» сообщил женщине, что инвестированные средства «сгорели», и предложил оформить процедуру банкротства. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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