Миасс оказался на пороге бюджетного кризиса

Южноуральский муниципалитет может остаться без бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Миасского городского собрания отказались выносить на обсуждение проект бюджета на 2023 и планируемые 2024-2025 годы. Об этом парламентарии заявили сегодня, 13 декабря, в ходе совместного заседания депутатских комиссий.

Само заседание городского собрания депутатов было запланировано на 15 декабря. Но теперь вопрос оказался в подвешенном состоянии. Дело в том, что ранее проект бюджета вызвал резкую критику в ходе публичных слушаний. Парламентарии направили авторам документа достаточно много поправок и предложений, но услышаны не были.

В итоге депутатские комиссии отклонили проект бюджета. Парламентарии намеревались обсудить ситуацию в ходе совместного заседания комиссий с главой города Григорием Тонких. Однако мэр встречу проигнорировал, направив вместо себя своих заместителей и начальников управлений. Это не устроило депутатов.

Интересно, что шесть лет назад в Миассе уже возникала подобная ситуация. Тогда парламентарии вступили в жесткую схватку с тогдашним градоначальником Геннадием Васьковым, в итоге проект бюджета отклонили, а к решению проблемы пришлось подключаться региональным властям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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