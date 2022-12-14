В центре Челябинска отключили полдюжины светофоров

Сразу шесть светофоров будут отключены в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска, почти все светофорные объекты будут отключены сегодня, 14 сентября, в течение рабочего дня.

Так, с 08:00 до 17:00 планируется отключение светофора на перекрестке улиц Блюхера, Воровского и Салтыкова.

С 09:00 до 18:00 не будет работать объект на пересечении улиц Братьев Кашириных и Российской.

С этого же часа до окончания работ отключены светофоры на перекрестках улиц Воровского и Тимирязева, а также Лесопарковой и Сони Кривой.

С 13:00 до окончания работ планируется отключение светофорных объектов на пересечениях улиц Воровского и Доватора, а также Свободы и Коммуны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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