Челябинцев вновь потянуло в теплые края

В Челябинске спрос на поездки в теплые страны вернулся к допандемийным значениям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , спрос на длительные зимние поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень – количество таких путешествий среди челябинцев выросло на 73% по сравнению с прошлым годом. Это случилось благодаря смягчению ковидных ограничений на поездки в другие страны и удаленной работе большего количества специалистов. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Путешествий.

«Аналитики сервиса изучили данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, куда поедут этой зимой жители Челябинска, – рассказали в пресс-службе «Яндекса». – Учитывались поездки дольше трех недель и перелеты в обе стороны. Самыми популярными странами для «зимовок» сезона годов 2022-2023 у пользователей из Челябинска стали Таиланд, Турция и Израиль».

В среднем челябинцы планируют задержаться в теплых краях около 5 недель и начинают планировать такую поездку за 2,5 месяца до вылета. В Турцию южноуральцы обычно едут на 4 недели, а в Таиланд и Израиль – в среднем на 1,5 месяца.

Самые длительные поездки занимают больше 3 месяцев. Для таких поездок челябинцы чаще выбирают Индию, Таиланд и Израиль.

В целом по России спрос на длительные зимние поездки в теплые страны вернулся на допандемийный уровень – количество таких путешествий среди россиян выросло на 87% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего вырос спрос на поездки в Таиланд – в 4 раза. Также значительно выросло число длительных поездок в Израиль – в 3,7 раза, в Турцию – в 2,5 раза, и в ОАЭ – в 1,5 раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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