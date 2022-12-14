Ниже некуда: южноуральцы все реже готовы снижать свои зарплатные ожидания

Все меньше жителей Челябинской области согласны на снижение зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы, обращающиеся в рекрутинговые агентства, согласны на заработную плату, меньшую, чем официальный средний заработок на рынке труда региона. Таковы данные опроса Службы исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России,.

При этом соискатели все реже готовы пойти на снижение своих зарплатных ожиданий, отмечают аналитики. По результатам опроса соискателей в IV квартале 2022 года, снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место готовы 35,8% жителей Челябинской области. Это на 2,1% меньше, чем в III квартале.

Параллельно заметно выросла доля тех, кто точно не готов пойти на снижение зарплаты ради гарантии трудоустройства: если в III квартале текущего года такой позиции придерживались только 39,6% жителей Южного Урала (и это – самый низкий показатель за последние семь кварталов), то в IV квартале уже 46% соискателей не готовы снижать свои ожидания по заработной плате. Еще 18,2% затруднились дать оценку.

По итогам ноября средняя ожидаемая заработная плата соискателей из Челябинской области составила 39 тысяч 866 рублей. Отметим, это меньше, чем официально заявляемый средний заработок в регионе. Так, по данным Челябинскстата, в сентябре средняя номинальная начисленная зарплата в области составляла 48 тысяч 132 рубля, то есть, за вычетом НДФЛ, 41 тысячу 874 рубля.

Наиболее высокие зарплатные ожидания наблюдаются среди представителей высшего менеджмента (52 тысячи 580 рублей), строителей (51 тысяча 233 рубля) и специалистов по инсталляции и сервисному обслуживанию (49 тысяч 788 рублей).

Наоборот, самые скромные ожидания по зарплате зафиксированы у соискателей из профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (36 тысяч 902 рубля), «Административный персонал» (34 тысячи 732 рубля) и «Наука, образование» (33 тысячи 888 рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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