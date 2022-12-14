Южноуральский губернатор впервые заявил о планах остаться на второй срок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о планах остаться на посту до 2029 года. Об этом он сообщил в среду, 14 декабря, в ходе «прямой линии».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отвечая на вопрос одного из жителей, попросившего чиновника «никуда не уезжать хотя бы до 2026 года», Алексей Текслер заметил: «Почему только до 2026, я на второй срок собираюсь, он до 2029 года».

Отметим, это первое заявление о планах на второй губернаторский срок чиновника, возглавившего Челябинскую область в 2019 году (в марте – в качестве врио, с сентября – по итогам губернаторских выборов). Его полномочия истекают в 2024 году.

«Я никуда не собираюсь, есть куча планов, которые уходят далеко за 2024 год, мы сейчас как раз занимаемся их разработкой», – рассказал Алексей Текслер. И уточнил: «Но надо избраться на второй срок».

Челябинск, Виктор Елисеев

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