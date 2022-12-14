В Челябинске вынесли приговор школьнику, убившему сверстника из-за девушки

15-летнему подростку, убившему соперника во время драки, вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 15-летнего подростка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла 4 апреля текущего года недалеко от школы по улице Хохрякова. Между 14-летними школьниками началась драка из-за девушки.

Один из них, владея навыками контактного боя, сильно ударил соперника в область шеи. От удара парень скончался. Виновник гибели, увидев произошедшее, сбежал. Через какое-то время тело погибшего школьника нашли прохожие.

Суд приговорил 15-летнего подростка к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, с него и его родителей взяскано 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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