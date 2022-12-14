В Челябинской области воспитанники детского сада спят в сырых постелях и сидят в темноте

Прокуратура занялась проблемным детским садом в Нижней Санарке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из года в год воспитанники детского сада в селе Нижняя Санарка Троицкого района вынуждены находиться рядом с тазами, в которых скапливаются дождевая вода и растаявший снег. На это родители дошколят пожаловались в паблике «Текслер, помоги».

«Просим помощи в решении проблемы постоянной протечки кровли! – пишут южноуральцы. – Очевидно, что крыша не первый год нуждается в капремонте. Уже давно составлена сметная документация, но никто нам не гарантирует, что мы попадем в программу ремонта даже в 2023 году. А между тем, даже при небольшом дожде или, как сейчас, снегопаде, кровля протекает насквозь, не говоря уже о проливном дожде. Сотрудники детсада, вместо выполнения своих прямых обязанностей, вынуждены постоянно расставлять тазы, отодвигать кровати, мебель, вытирать пол. Из-за постоянных протечек штукатурка осыпается, появились грибок и плесень, дети ложатся спать во влажные постели».

Это не единственная проблема. Из-за постоянной сырости и обилия воды воспитатели боятся включать свет и технику в розетки. «Сейчас световой день заметно сокращается, и по утрам и вечерам дети сидят в темноте, так как группа обесточена! Администрация учреждения своими силами точечно латает дыры, но это никак не решает проблему. Чего все ждут? Обвала штукатурки? Короткого замыкания? Чтобы дети поскользнулись и получили переломы? Страшно подумать, что может произойти при таком бездействии!" – написали южноуральцы.

Нарушения в дошкольном учреждении подтверждает и прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратурой Троицкого района совместно со специалистами в ходе выездной проверки МБДОУ «Нижнесанарский детский сад» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований законодательства о пожарной безопасности: протечка кровли, плесень на стенах, ряд помещений не оборудован пожарной сигнализацией.

️В отношении заведующего детского сада возбуждены дела об административных правонарушениях, главе Троицкого района внесено представление об устранении нарушений законодательства.

️Кроме того, в Троицкий районный суд направлено исковое заявление о возложении на образовательное учреждение обязанности провести мероприятия по обследованию технического состояния здания детского сада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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