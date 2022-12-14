«Рекомендуется использование защитных масок»: на Южном Урале объявили об эпидемии гриппа

В Челябинской области задействовали комплексный план по противодействию гриппу и ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, сегодня, 14 декабря, оперативный штаб принял решение о задействовании на территории региона Комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ.

«В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая. За 2 дня текущей недели (12-13 декабря 2022 г.) сохраняется рост заболеваемости ОРВИ среди населения на 25% по всем возрастным группам, в том числе среди взрослого населения – на 50% и школьников 7-14 лет – на 14%. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время определяется активной циркуляцией пандемического гриппа А (H1N1)", – уточнили представители ведомства.

Учитывая активный рост заболеваемости ОРВИ среди именно взрослого населения, важное значение имеет введение защитных профилактических мер в трудовых коллективах, на предприятиях и в организациях, подчеркивают медики.

«Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы необходимо:

обеспечить соблюдение необходимого температурного режима в помещениях, работающих на открытом воздухе обеспечить помещениями для обогрева и приема пищи;

организовать проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств и проветривания, а также оборудования для обеззараживания воздуха;

не допускать в коллективы сотрудников с признаками заболевания ОРВИ и обеспечить контроль за их обращением в медицинские организации за медицинской помощью;

обеспечить сотрудников достаточным количеством защитных масок, средств личной гигиены и дезинфицирующих средств», – заявили в Роспотребнадзоре.

Руководителям организаций, в первую очередь, образовательных и социальных, рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и усилить противоэпидемические мероприятия при массовом скоплении людей: по возможности обеспечить использование защитных масок, бесконтактной термометрии и социального дистанцирования.

Населению рекомендуется использование защитных масок при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.

В культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли, общественного транспорта вводится усиленный дезинфекционный режим и использование защитных масок сотрудниками в течение рабочего дня. Также проводится усиленная дезинфекция общественного транспорта.

В высших профессиональных образовательных организациях организуется раннее выявление и изоляция больных с признаками респираторных заболеваний и контроль за их обращением в медицинские организации за медицинской помощью, усиление дезинфекционного режима в помещениях с применением оборудования для обеззараживания воздуха,введение карантинных мероприятий в общежитиях для студентов, рекомендуется использование защитных масок студентами и сотрудниками.

Руководителям аптечных организаций рекомендуется создать запас лекарственных средств для лечения ОРВИ и гриппа и обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области настоятельно рекомендует лицам из групп риска (беременным женщинам, лицам любого возраста с хроническими заболеваниями, лицам в возрасте 65 лет и старше) по возможности ограничить посещения мест массового скопления людей и пользоваться медицинскими масками.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»