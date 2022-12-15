Челябинец добился победы при помощи математических фокусов

Учитель математики челябинского лицея стал победителем премии «Знание».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, преподаватель Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Петр Земсков стал победителем премии «Знание» в номинации «За лучшую просветительскую книгу».

На соискание премии в номинации «За лучшую просветительскую книгу» была подана 361 заявка. Единственного победителя выбрали почетное экспертное жюри, а также в ходе и голосования зрителей. Им стал челябинский педагог, блогер и популяризатор науки, представивший книгу «Математика с Петром Земсковым». Он использет методику изучения математических законов при помощи фокусов и трюков.

В книге можно найти инструкции математических фокусов, трюков и иллюзий, а также рассказы о волшебниках и иллюзионистах.

В 2022 году просветительская премия «Знание» вручалась в 13 номинациях: были выбраны победители в категориях за вклад в просвещение в сферах экономики, науки и технологий, культуры, истории, искусства и других сферах. Торжественная церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце.

Челябинск, Виктор Елисеев

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