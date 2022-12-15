В Челябинске вынесли приговор экс-силовику, сливавшему данные о покойниках

В Челябинске закончился суд над экс-полицейским, продававшим информацию ритуальщикам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего силовика виновным в получении взятки.

Суд установил, что с июня по июль 2020 года полицейский получил 14,5 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, занятого в похоронном деле, за регулярный слив информации о поступающих в дежурную часть сообщениях об обнаружении трупов горожан.

После того, как о «подработке» сотрудника полиции стало известно, он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Суд приговорил экс-силовика к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ему придется выплатить государству штраф в размере четырехкратной суммы взятки, то есть 58 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.

Средства, полученные челябинцам в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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