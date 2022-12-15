Провайдер заплатит 150 тысяч рублей за настойчивые телефонные звонки

Челябинское УФАС России оштрафовало ПАО «Ростелеком» за повторное нарушение при рекламе своих услуг.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, компанию наказали за распространение рекламной информации по телефону без получения предварительного согласия абонента.
Представитель провайдера позвонил жителю Южного Урала с предложением воспользоваться услугами подключения интернета и телевидения. Тот, в свою очередь, пожаловался на действия компании в антимонопольную службу.
В ходе разбирательства ПАО «Ростелеком» сообщил антимонопольщикам, что специалист компании в ходе телефонного звонка случайно набрал номер южноуральца. Но ФАС такое объяснение не устроило.
Между тем, документов, подтверждающих наличие согласия абонента на получение рекламной информации, в ходе рассмотрения дела компания представить не смогла.
ПАО «Ростелеком» выдано предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства.
Кроме того, с учетом повторного нарушения компанию оштрафовали 150 тысяч рублей. Ранее за аналогичное нарушение провайдеру выписали штраф на 100 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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