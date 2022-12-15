Ученые предложили закрыться от Солнца гигантским «зонтом», чтобы избежать потепления

Для решения проблемы глобального потепления ученые предлагают создать «созвездие зонтов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением использовать для рассеивания солнечного света «стену» из парящих между Землей и Солнцем «зонтов» выступили ученые Люксембургского университета.

Для создания космического «занавеса» они предложили использовать сверхлегкий материал, состоящий из тонкой пленки и нанотрубок из диоксида кремния. В итоге должен получиться целый рой зонтичных конструкций. «Стена» будет прозрачной, но сможет преломлять солнечный свет, направляя его в сторону от поверхности планеты Земля. Чтобы сохранить стабильное положение «занавеса», авторы исследования, опубликованного в журнале Acta Astronautica, предлагают разместить его в точке Лагранжа L1.

«По расчетам исследователей, для возвращения температуры Земли на доиндустриальный уровень, потребуется рассеивать всего от двух до четырех процентов солнечного света, – пишет издание Naked Science. – А на достижение необходимого уровня технологий уйдет до 15 лет».

Впрочем, есть и серьезные контраргументы. Во-первых, теоретическая модель может не все учесть, и в итоге вместо победы над глобальным потеплением можно получить не менее глобальную засуху, отмечают исследователи. Во-вторых, основная причина глобального потепления – не растущее солнечное излучение, а генерируемые человечеством углеродные выбросы.

К тому же, снижение интенсивности поступающих на планету солнечных лучей может негативно сказаться на урожайности растений, и тогда вместо глобального потепления людям придется бороться с продовольственной катастрофой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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