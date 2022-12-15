Челябинцы раскритиковали проект новой ветки метротрама

Жители Челябинска оказались не в восторге от проекта новой линии метротрама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 15 декабря, состоялись публичные слушания по вопросу межевания территории под строительство ветки метротрамвая, призванной соединить улицы Володарского и Лесопарковую.

Впрочем, обсуждали не столько проект межевания, сколько саму необходимость строительства подземки до Южно-Уральского университета.

Напомним, ранее линию метротрамвая в центр Челябинска планировалось тянуть до площади Революции, однако позднее власти предложили продлить ее до ЮУрГУ, а станционный комплекс разместить напротив главного корпуса крупнейшего университета региона.

Но некоторые челябинцы усомнились в самой необходимости продления подземки. «Почему не был рассмотрен вариант с наземным размещением? У нас после улицы Володарского разделитель по проспекту Ленина достаточный по габаритам для двухпутного трамвая по земле. Зачем избыточно деньги тратить на подземный участок? С транспортной точки зрения это совершенно нецелесообразное решение, – заявил известный общественник, член рабочей группы министерства дорожного строительства и транспорта Челябинской области Александр Агарков. – Есть предложение отклонить подземный вариант и построить после улицы Володарского до ЮУрГУ наземным способом трамвайную ветку. Это будет значительно дешевле. И это будет безопаснее».

Оказалось, что вариант с надземной трамвайной линией проектировщиками не рассматривался. К тому же, по словам заместителя начальника городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию Сергея Самсонова, жители домов на участке будущей линии категорически против «наземного» сценария, настаивая на сохранении существующего благоустройства. Хотя еще пару лет назад в мэрии заявляли, что планируют пустить трамвай как раз о этому участку.

Возникали и другие вопросы. Так, не получили горожане ответа на вопрос о глубине залегания подземки. Как объяснили проектировщики и организаторы слушаний, пока речь идет лишь о межевании территории, а технические вопросы будут обсуждаться на следующих этапах. Высказывались и сомнения о целесообразности размещения выхода из метротрама у ЮУрГУ: по словам челябинцев, там для этого может оказаться просто недостаточно места.

Еще один общественник, эксперт по вопросам логистики и транспорта Яков Гуревич и вовсе отверг саму идею строительства метротрама. «Эта веселая картинка абсолютно безобидна, поскольку это никогда не будет сделано, – заявил челябинец. – Надо четко понимать, что не будет ни первой, ни второй, ни третьей очереди. Это самый крупный проект по нанесению ущерба бюджету и транспортной системе, основанный некомпетентности. Под всем этим проектом с самого начала нет никаких обоснований».

Впрочем, на все возражения организаторы публичных слушаний заявили: отклонить проект их участники не могут (в положении о публичных слушаниях они не наделены такими полномочиями). Теперь проект предстоит рассмотреть на градостроительной комиссии, которая со своими рекомендациями направит его главе Челябинска Наталье Котовой. И уже мэр примет окончательное решение о согласовании проекта.

Почему-то кажется, что ответ градоначальницы уже известен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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