Супружеская пара едва не замерзла у кыштымских карьеров

Супруги всю ночь проплутали в нескольких километрах от жилья под Кыштымом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вечером четверга, 15 декабря, семья из Озерска (45-летний мужчина и 43-летняя женщина) приехали на живописные летом, популярные каолиновые карьеры. Однако из-за незнакомой местности и сумерек, заставших пару на обратной дороге, привели к тому, что супруги потеряли ориентировку.

Карьер продолжает оставаться технологическим объектом и значительное количество накатанных грузовым транспортом дорог еще больше запутали людей. Выход к озерчане они искали всю ночь.

«Сегодня, около 5 утра, когда от холода стало невозможно двигаться дальше, а на телефоне оставалось меньше 5% заряда, супруги обратились за помощью на единый телефон вызова экстренных служб 112», – рассказали спасатели.

Дежурная смена Кышытмского отряда ПСС области в ходе обследования района карьеров, обнаружили пострадавших примерно в трех километрах от первых домов поселка. Медицинская помощь не потребовалась, мужчина с женщиной были эвакуированы в населенный пункт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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