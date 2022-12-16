После нападения в суде Кыштыма возбудили уголовные дела

После инцидента с нападением на конвой возбудили два уголовных дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении жителя региона возбуждены уголовные дела возбуждены по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также побеге из под стражи.

Напомним, инцидент произошел днем четверга, 15 декабря. После оглашения приговора судьи, признавшего 40-летнего жителя Кыштыма виновным в убийстве тещи, мужчина набросился на двух сопровождавших его сотрудников полиции с металлическим предметом.

Нанеся несколько ударов, осужденный выбежал из помещения суда, но еще один полицейский открыл по нему огонь из табельного оружия. Южноуральца задержали. Сотрудникам полиции оказана необходимая медицинская помощь, один из них в тяжелом состоянии находится в больнице.

Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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