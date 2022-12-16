«Индекс оливье» вырос на Южном Урале на 4%

Салат оливье на новогоднем столе обойдется южноуральцам дороже, чем год назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы купить весь набор для салата оливьев, южноуральцам предтся потратить на 3,8% большую шумму, чем год назад. Таковы данные Росстата.

Благодаря очень удачному урожаю в 2022 году, овощи в Челябинской области и России ощутимо подешевели. А вот колбаса взлетела в цене.

По данным Росстата, в Челябинской области стоимость большей части овощей для оливье значительно снизилась. Так, картофель за год подешевел на 34% (до 27 рублей за килограмм), морковь – на 30% (24,7 рубля за килограмм), свежие огурцы – на 14% (114 рублей за килограмм). Кроме того, на 6,5% подешевели куриные яйца (77 рублей за десяток).

В свою очередь, подорожали вареная колбаса (524 рубля за килограмм, +11%), консервированный горошек (68 рублей за банку, +10%). Сметана и лук выросли в цене незначительно.

В итоге, по расчетам «Первого областного», 1 килограмм салата оливье обойдет южноуральцам в декабре 2022 года в 247 рублей. Рост стал 4%, или 9 рублей. Отметим, что год назад рост был вчетверо больше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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