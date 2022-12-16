Жители южноуральского ЗАТО изнывают от жары

Жители Озерска пожаловались на жару в квартирах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока жители многих южноуральских городов и поселков пытаются добиться от коммунальщиков повышения температуры в домах, жалуясь на изматывающий холод, некоторые озерчане пытаются решить противоположную проблему.

В квартирах Озерска стоит самая настоящая жара, рассказывают жители ЗАТО в соцсетях.

«Нечем дышать. Батареи закрыты ватными одеялами, в комнате 27 градусов, и это я проветрила», – цитирует телеграм-канал «Челябинск с огоньком» жительницу южноуральского города.

К жалобе прикреплено фото с комнатным термометром, столбик которого и вовсе поднялся выше 30 градусов жары.

Челябинск, Виктор Елисеев

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