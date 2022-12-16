У челябинки отобрали сына-диабетика, «прописавшегося» в реанимации

В отношении жительницы Челябинска возбудили уголовное дело о ненадлежащем уходе за ребенком-инвалидом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, после неоднократных попаданий 15-летнего подростка в отделение реанимационной интенсивной терапии детской областной больницы, историей юноши заинтересовалось надзорное ведомство Советского района Челябинска.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2018 году ребенок получил инвалидность по заболеванию «сахарный диабет 1 типа».

Однако его мать это не смутило. Челябинка неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: женщина не следила за тем, принимает ли мальчик необходимые ему лекарственные препараты, не обеспечивала питание в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Кроме того, она не обратилась в надлежащий срок для решения вопроса о продлении инвалидности, из-за чего подросток не мог получать лекарства и медицинские расходные препараты по федеральной льготе.

По результатам проверки ребенок изъят у матери и помещен в социальное учреждение.

В отношении челябинки возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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