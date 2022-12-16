Прокуратура потребовала отменить взносы на капремонт для жильцов челябинского «общежития без стены»

Срок расселения злополучного общежития в Челябинске перенесли на 2030 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска продолжает проверку, организованную по заявления жителей дома №102 по улице Мира в Металлургическом районе областного центра.

Напомним, челябинцы пожаловались на то, что дом разрушается. В прошлом году от него отказалась управляющая компания. Новую УК городские власти так и не смогли найти. В итоге десятки жильцов остались один на один с коммунальными проблемами: разрушающимся фасадом, текущими трубами, затопленными подвалами, неисправной проводкой, нашествием грызунов и насекомых, холодными батареями, плесенью, сыростью и промерзающими стенами в санузлах.

После того, как о проблемах стало известно общественникам и прессе, жильцам предложили переехать в квартиры маневренного фонда, а в начале декабря в здании начали работы, в ходе которых полностью разобрали одну из стен с первого по пятый этаж, причем к тому моменту переехать успели не все, утверждают горожане.

Проверки организовали СКР и прокуратура. В итоге в Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности.

Теперь о результатах проверки сообщили в областной прокуратуре. «Установлено, что в сентябре 2022 года дом признан аварийным и подлежащим сносу, расселение данного дома планировалось осуществить в 2036 году, – рассказали в надзорном ведомстве. – Прокуратурой главе города направлена информация о необходимости установления разумного срока по переселению граждан из указанного многоквартирного дома, органом местного самоуправления принято решение о сокращении срока расселения до 2030 года, внесены изменений в соответствующий правовой акт».

️Кроме того, мэрия получила представление, в котором поставлен вопрос о приостановлении начисления взносов на капитальный ремонт жильцам дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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